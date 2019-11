Opnieuw Nederlandse advocaat beschoten

Opnieuw is een Nederlandse advocaat beschoten. Advocaat Philippe Schol (43) werd woensdagochtend door twee mannen vanuit een rijdende VW Polo beschoten, toen hij zijn hond Hektor uitliet vlak bij zijn huis over de grens in het Duitse Gronau. Hij werd geraakt in het bovenbeen, en is zwaargewond.

Aan enkele buren vertelde hij nadien dat hij beschoten werd “door twee Marokkanen”, en dat “hij ze kende”. Zowel de Nederlandse als de Duitse politie zoeken naar de auto met Nederlandse nummerplaten.

Schol kreeg eerder al politiebescherming. Hij treedt in Nederland vooral op als curator bij faillissementen. In 2018 kwam hij in conflict met de eigenaar van drie failliete fitnesszaken, omdat er na het faillissement nog voor miljoenen aan materiaal verdween. Volgens Schol dienden de fitnesszaken vooral om geld van een weedplantage wit te wassen. Eén van de zaken die was overgenomen, werd vorige maand door een onbekende beschoten.

De Nederlandse stafhouder Carl Luttikhuis sluit niet uit dat de schietpartij hiermee te maken heeft. “Dit is té toevallig.”

In september werd advocaat Derk Wiersum in Amsterdam doodgeschoten. Hij stond een kroongetuige bij in een rechtszaak tegen de drugsmaffia.(cel)