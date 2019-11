Jean-Paul Van Avermaet nieuwe postbaas

De 52-jarige Jean-Paul Van Avermaet wordt de nieuwe CEO van Bpost. Met Van Avermaet, nu nog aan de slag als managing director bij beveiligingsbedrijf G4S, kiest het postbedrijf voor een manager die ook in het verleden niet vies was van hervormingen.

Van Avermaet is van oorsprong Oost-Vlaming. Hij studeerde af als handelsingenieur aan de KU Leuven en behaalde een MBA aan de Vlerick Management School. Hij startte zijn loopbaan in de catering- en reiswereld. Hij nam functies waar bij Aviapartner, Rail Gourmet en Compass Group, alvorens in maart 2005 CEO te worden van het beursgenoteerde Carestel Group, waar hij een moderniseringsoperatie op poten zette. In juni 2010 werd hij managing director van G4S Secure Solutions Belgium en sinds februari 2012 eveneens van het Luxemburgse zusterbedrijf.

Met Van Avermaet werd gekozen voor een outsider, want algemeen gold Jos Donvil, topman van de Waalse kabelmaatschappij Voo, als favoriet om Van Gerven op te volgen. Meteen is de huidige Bpost-voorzitter, de Franstalige François Cornelis, ook zeker van zijn zitje. Van Avermaet werd eerder ook genoemd als kandidaat-CEO voor de NMBS, maar die job ging uiteindelijk naar Sophie Dutordoir.

Bevoegd minister Philippe De Backer (OpenVLD) reageert alvast tevreden: “Het is goed dat er snel een nieuwe CEO voor Bpost gevonden en aangesteld werd. Ik wens hem alle succes toe met de verdere transformatie van Bpost.”

(krs, blg)