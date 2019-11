Franse pers zag een goed Club Brugge en is streng voor Mbappé

Club Brugge verloor woensdagavond in de Champions League met 1-0 op het veld van PSG, maar ook de Franse pers had gezien dat de Belgische vice-kampioen eigenlijk meer had verdiend.

“Er zijn van die avonden dat enkel het resultaat telt”, analyseert L’Equipe de match. “PSG slaagde er nooit in om de avond op te vrolijken. Het werd geen demonstratie. Omdat de organisatie van de Belgen op punt stond, omdat Mbappé zijn avondje niet had en PSG niet in zijn ritme kwam. Langs de kant van de Parijzenaars was doelman Keylor Navas de man van de match met een beslissende redding op Dennis en vooral met een gestopte strafschop van Diagne.” Navas krijgt een acht op tien van de Franse sportkrant, het meeste van iedereen.

Mbappé was volgens L’Equipe de slechtste man op het veld met een drie op tien. Aan Brugse zijde werden Diatta, Ricca en Kossounou gebuisd. Dennis kreeg met een zeven op tien de hoogste score.

“Gekwalificeerd,... maar dat is alles”, kopt Le Parisien. “Zes punten, zes doelpunten, één kwalificatie ... De dubbele confrontatie tegen Brugge heeft de PSG naar de knock-outfase van de Champions League gebracht, maar de scores geven de inhoud niet weer. De surfer uit Taiwan die enkel naar de resultaten kijkt zonder de matchen te hebben gezien zal denken dat PSG zijn Belgische opponent rustig heeft kapot gespeeld, maar hij zal alles hebben gemist. Hij zal gemist hebben dat Club Brugge dit PSG enorm in de problemen heeft gebracht. En dat PSG uit deze 180 minuten achterblijft met een gevoel tussen totale tevredenheid omwille van de kwalificatie en grote zorgen omwille van de defensieve tekortkomingen.”

“Tegen een Club Brugge, dat zijn kans ging maar betere wapens om zijn tegenstander pijn te doen ontbrak, heeft PSG het niet kunnen forceren”, meent France Football. “De leider van Ligue 1 had de bal, maar PSG was verre van dominant. Brugge veroverde zelfs de bal en speelde meer op de helft van de thuisploeg dan omgekeerd. Het enige dat we moeten onthouden is dat PSG zich gekwalificeerd heeft.” Voor France Football was Eder Balanta de beste speler op het veld van Club Brugge. “Het ontbrak PSG aan ideeën en hij was daar misschien de oorzaak van. Balanta is robuust, energiek en volhardend. Hij maakte vele aanvallen onschadelijk en had ook impact aan de bal. Hij recupereerde zeven ballen en verstuurde één sleutelpas. De Colombiaan blonk in alle onderdelen uit: van pressing tot balrecuperatie en het opzetten van tegenaanvallen: Balanta was wapen nummer één van het Belgische team. Hij beging ook geen enkele overtreding, hij was altijd proper in zijn interventies.”

Ook France Football was streng voor Mbappé. “Als loser van de match hadden we ook Diagne kunnen kiezen, wiens slecht genomen strafschop het lot van zijn team bezegelde. Maar langs de nadere kant zagen we een vreemde match van de wereldkampioen van 2018. Niets lukte en de gebaren die hij maakte waren verdacht. We hebben Mbappé al meer ondernemend gezien en zijn lichaamstaal was niet goed. Snel vergeten.”

