KV Oostende: investeerder zoeken en Faes verkopen

KV Oostende hield een praatavond met zijn supporters en de financiële situatie van de club was natuurlijk één van de thema’s die aan bod kwamen. “Ik zou zelf heel graag aan boord blijven”, aldus voorzitter Frank Dierckens. “Maar als een nieuwe investeerder eist dat ik het schip verlaat, dan primeert voor mij het clubbelang en zal ik gaan. Het liefst haal ik wel een binnenlandse investeerder, maar dat moet mogelijk zijn. Op dit moment is het fiftyfifty tussen een binnen- en een buitenlandse investeerder.”

De club gaf ook mee dat er in januari wel een winterstage in Spanje mogelijk is, maar dat er geen budget is voor transfers. “Als één van onze sterkhouders vertrekt, wordt hij wel vervangen”, klonk het. Volgens onze info is de kans reëel dat KVO zal proberen om de 21-jarige verdediger Wout Faes te verkopen.