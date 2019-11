Twee ex-werknemers van Twitter in VS beschuldigd van spionage voor Saudi-Arabië

Twee voormalige medewerkers van Twitter en een tussenpersoon zijn in de Verenigde Staten beschuldigd van het bespioneren van socialemedia-accounts in het belang van het regime van Saudi-Arabië. Dat heeft de Amerikaanse justitie woensdag aangekondigd.

Ali Alzabarah, Ahmad Abouammo, en Ahmed Almutairi, “Saudische agenten”, “hebben de interne systemen van Twitter doorzocht op persoonlijke informatie over tegenstanders van het Saudische regime en duizenden andere gebruikers” van het sociale netwerk, verklaarde David Anderson, federaal procureur van Californië, in een mededeling.

Volgens de Washington Post, dat de aanklachten publiek maakte, is het de eerste keer dat federale aanklagers Saudi-Arabië er openlijk van beschuldigen agenten te hebben in de Verenigde Staten.

De spionage zou voornamelijk gebeurd zijn in 2015, in opdracht van een naaste medewerker van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Bader Al Asaker leidt een liefdadigheidsinstelling van de kroonprins en zou de verdachten bij Twitter gerekruteerd hebben. Volgens de aanklacht speelden de mannen e-mailadressen, IP-adressen, telefoonnummers en geboortedata van gebruikers aan Saudi-Arabië door. De personeelsleden kregen daarvoor tienduizenden dollars op geheime rekeningen, en dure horloges.

Mediamanager en ingenieur

Foto: AP

Ahmad Abouammo (41) werd dinsdag opgepakt op verdenking van spionage en het vervalsen van een factuur om een FBI-onderzoek tegen te werken. De man, die de Amerikaanse nationaliteit heeft, was een media partnership manager voor Twitter en zou gespioneerd hebben van eind 2014 tot wanneer hij ontslag nam in mei 2015.

Toen nam Ali Alzabarah (35) de spionage van hem over. De ingenieur, een Saudiër, wordt ervan beschuldigd zich voor Saudi-Arabië toegang te hebben verschaft tot de persoonlijke informatie van ruim 6.000 Twittergebruikers. Een van de gehackte accounts was van de prominente dissident Omar Abdulaziz, een vriend van de vermoorde journalist Jamal Khashoggi.

Geen van beide ex-medewerkers moest voor zijn werk toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Uiteindelijk werd Alzabarah door zijn bazen geconfronteerd en gaf hij toe dat hij data van gebruikers had bekeken, naar eigen zeggen “uit nieuwsgierigheid”. Hij werd geschorst, zijn computer werd in beslag genomen en hij werd het kantoor uitgezet. De volgende dag vluchtte hij met zijn familie naar Saudi-Arabië. Er is een aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

Naast de twee ex-medewerkers is ook Saudiër Ahmed Almutairi beschuldigd van spionage. Hij zou gefunctioneerd hebben als tussenpersoon tussen de Twitter-medewerkers en de Saudische autoriteiten. Ook hij verblijft momenteel naar alle waarschijnlijkheid in Saudi-Arabië, stelt het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat een arrestatiebevel uitvaardigde.

Twitter reageert

In een mededeling bedankte Twitter de FBI en de Amerikaanse justitie voor het onderzoek. Het bedrijf liet weten “te erkennen hoe ver mensen met slechte bedoelingen zullen gaan om onze service te ondermijnen”.

“Ons bedrijf beperkt de toegang tot gevoelige accountinformatie tot een beperkte groep van getrainde en gescreende medewerkers”, klinkt het. “We begrijpen de ongelofelijke risico’s voor velen die Twitter gebruiken om hun perspectieven op de wereld te delen en om machthebbers verantwoordelijk te houden. We hebben methodes om hun privacy te beschermen, en hun mogelijkheid om hun cruciale werk te doen. We verbinden ons ertoe om onze gebruikers te beschermen die vechten voor gelijkheid, individuele vrijheden en mensenrechten.”