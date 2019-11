Dodelijke aanval op medewerkers van Canadees mijnbedrijf in Burkina Faso

Foto: © De Agostini / C. Sappa

Bij een aanslag op een konvooi met werknemers van het Canadese mijnbedrijf Semafo zijn in Burkina Faso 37 doden en meer dan zestig gewonden gevallen.

De aanval vond plaats op zo’n 40 kilometer van de goudmijn Boungou, in het oosten van Burkina Faso. Het konvooi met vijf bussen van Semafo werd er woensdag in een hinderlaag gelokt en beschoten. Dat melden de regionale autoriteiten.

Het bekendgemaakte dodentol slaat op de burgers die getroffen werden; hoeveel leden van de beveiliging van het konvooi het slachtoffer werden, is nog onduidelijk.

Semafo had de veiligheidsmaatregelen vorig jaar al verstrengd na twee incidenten met “gewapende bandieten” nabij twee van zijn mijnen in het land. Expats die voor het bedrijf werken, zouden per helikopter vervoerd worden tussen de mijn van Boungou en hoofdstad Ouagadougou.

Dodelijkste aanval

Eerder deze week kwamen bij een aanval in het noorden van Burkina Faso vijf politieagenten en minstens vijf burgers om het leven. Tientallen gewapende individuen voerden toen een aanval uit op een politiedetachement. Vervolgens zouden de aanvallers erin geslaagd zijn het politiekamp binnen te dringen.

De aanval van woensdag is de dodelijkste van de afgelopen jaren in Burkina Faso. Ooit vormde Burkina Faso een punt van relatieve rust in de Sahelregio, maar de voorbije drie jaar kreeg het West-Afrikaanse land af te rekenen met een spiraal van binnenlands geweld.

Het noorden van Burkina Faso, dat grenst aan het onrustige Mali en Niger, dient als toevluchtsoord voor gewapende groepen jihadisten, waarvan sommigen linken zouden hebben met Al Qaeda, anderen met ISIS. Die plegen vaak aanvallen op de burgerbevolking. Als gevolg slaan veel mensen op de vlucht en raakten de afgelopen jaren al zo’n 300.000 Burkinezen ontheemd. Burkina Faso telt ongeveer 20 miljoen inwoners en is volgens de Verenigde Naties een van ’s werelds armste landen.