Zeven lichamen gevonden in bestelwagens in Mexico

In drie bestelwagens zijn woensdag in Mexico zeven lichamen ontdekt. Het geweld tussen criminele bendes blijft aanhouden in het land.

De lichamen werden gevonden in de stad Tonala, op zo’n 550 kilometer van Mexico-Stad, verklaren de autoriteiten van de staat Jalisco in een mededeling. Volgens lokale media zijn de slachtoffers doodgeschoten.

Twee dagen eerder brachten vermoedelijke bendeleden zes kinderen en drie vrouwen om die bij een Amerikaanse mormonengemeenschap in het noorden van Mexico horen.

Per dag worden gemiddeld 100 mensen vermoord in Mexico, jaarlijks worden meer dan 36.000 moorden geregistreerd in het land. De drugskartels Sinaloa en Jalisco New Generation hebben de meeste macht in het land, ook kleinere groeperingen strijden mee om controle over de drugshandel te krijgen.