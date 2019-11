Brasschaat -

De eigenaar van de trouwring die vorige week binnengebracht werd op het gemeentehuis van Brasschaat is gevonden. Caroline Ysebaert uit Brasschaat herkende haar trouwring, maar ze heeft geen idee hoe die verdwenen is uit het kistje waarin ze het juweel sinds haar scheiding bewaarde. Het mysterie rond de ring is daarmee alleen maar groter geworden