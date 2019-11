Ook donderdag zware hinder bij De Lijn Vlaams-Brabant: “Slechts 20 procent van bussen in Vlaamse rand uitgereden”

Wie donderdag een bus De Lijn wil nemen in de provincie Vlaams-Brabant zal op tijd moeten vertrekken. Directie en bonden hebben geen akkoord bereikt. Volgens vakbondssecretaris Marcel Conters (ACOD) wordt er donderdag verder gestaakt en zal de stakingsactie wellicht worden uitgebreid naar de Leuvense regio. Het net is zwaar verstoord. “In de Vlaamse rand rijdt is 20 procent van de bussen uitgereden”, meldt de woordvoerder. Ook is de staking uitgebreid naar de zone Leuven.

Een groot deel van de chauffeurs en personeel van technische diensten van De Lijn in een zestal stelplaatsen van de Vlaamse Rand en Brussel, staken sinds dinsdag uit protest tegen problemen met de planning en met de personeelsadministratie. “Donderdag is in de Vlaamse rand slechts 20 procent uitgereden”, aldus De Lijn-woordvoerder Inge Debruyne. “Ook in de zone Leuven wordt er gestaakt. Daar is 80 procent uitgereden.”

De chauffeurs zouden worden tewerkgesteld in onregelmatige werkroosters, wat volgens de vakbonden ten koste gaat van hun familiaal leven, en er is sprake van foutieve berekeningen van loon en vergoedingen. Bij de technische diensten is er onvrede over de mank lopende organisatie.

“Tijdens de onderhandelingen is er door de directie geen enkele noemenswaardige toegeving gedaan om tegemoetkomen aan onze kritiek”, zegt Conters. “De minimale voorstellen die men deed, houden geen enkele garantie in dat de situatie structureel verbetert.” In een pamflet dat woensdagavond onder het personeel is verspreid haalt het gemeenschappelijk vakbondsfront hard uit naar de directie. “De arrogantie van het management kent geen grenzen. Er wordt geen enkele constructieve oplossing voorgesteld”, aldus de drie vakbonden die dan ook oproepen om de acties de volgende dagen voort te zetten.

“We betreuren dit ten stelligste”, aldus nog woordvoerder Debruyne.