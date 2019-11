Iran start met verrijken van uranium in installatie in Fordo

Iran is donderdagmorgen opnieuw van start gegaan met de verrijking van uranium in de installatie in de buurt van het Fordo. Dat blijkt uit een mededeling van de Iraanse atoomorganisatie (AEOI).

“Donderdag is, in de eerste minuten van de dag, overgegaan tot het injecteren van uraniumgas in de centrifuges voor de productie van verrijkt uranium”, zo blijkt uit de mededeling van AEOI. Iran had woensdag al tweeduizend kilogram uraniumgas gebracht naar de ondergrondse uraniumverrijkingsfaciliteit in Fordo, zowat 180 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Teheran.

“Al deze activiteiten gebeuren onder de controle van het Internationaal Atoomenergieagentschap” IAEA, zo wordt nog benadrukt.

De Iraanse president Hassan Rohani had dinsdag al aangekondigd dat er in Fordo zou gestart worden met het verrijken van uranium tot 4,5 procent. Het nucleaire akkoord dat in Iran in 2015 sloot, stelt nochtans dat het uranium slechts voor 3,67 procent verrijkt mag worden. Maar dat akkoord hangt aan een zijden draadje sinds de Verenigde Staten zich vorig jaar eenzijdig terugtrokken.