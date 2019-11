15-jarig meisje dat halfbroertje (3) zou hebben doodgestoken, gevat na klopjacht

De politie in Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen was donderdag een tijdlang op zoek naar een 15-jarige meisje dat op de vlucht was. Ze wordt ervan verdacht woensdagnacht haar drie jaar oude halfbroer dodelijk te hebben verwond met een mes, aldus de politie.

Volgens een woordvoerster van de politie werd het lichaam van de jongen in het stadje Detmold thuis aangetroffen door een familielid. Er is een politieteam van vijftien mensen bezig met het onderzoek naar de feiten. Er bestaat nog geen duidelijkheid over het motief achter de steekpartij.

Intussen heeft de politie het meisje gevat. Getuigen hadden haar gezien in het nabijgelegen dorpje Lemgo, ze is daar aangetroffen. Over een motief of aanleiding bestaat alsnog geen duidelijkheid.