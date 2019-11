N-VA: “Onbegrijpelijk dat er Open VLD’ers zijn die in PS-verhaal willen meestappen”

Gent - Bij N-VA wordt verbaasd gereageerd op het pleidooi van Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) om federaal een paars-groene coalitie op de been te brengen. “Het is onbegrijpelijk dat er Open VLD-toppers zijn die in het verhaal van de PS willen meestappen”, vindt Kamerlid en Gents gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt.

In een opiniestuk zet De Clercq zich donderdag af tegen partijgenoten “die blijven geloven dat er geen andere optie is en dat de N-VA absoluut in de regering moet zitten”. In plaats van een paars-gele coalitie, verkiest hij paars-groen. “Niet van moeten, maar uit overtuiging.”

Zo’n regering met liberalen, socialisten en groenen zou met zich meebrengen dat de N-VA op de oppositiebanken belandt, terwijl de PS met twintig zetels de grootste coalitiepartner zou zijn. Bij de Vlaams-nationalisten wordt met verbazing gereageerd op de demarche van De Clercq.

“Het mag duidelijk zijn dat wij huiveren voor de plannen van de PS”, zegt Anneleen Van Bossuyt. “Ze wil de Vlamingen miljarden doen betalen om haar kiezers te bedienen, terwijl het de bedrijven in moeilijke tijden al moeilijker dreigt te worden gemaakt. Bovendien staat de PS voor een beleid dat laks is op het vlak van veiligheid en migratie. Het is onbegrijpelijk dat er Open VLD-toppers zijn die in dat verhaal willen meestappen.”

“Ik houd mijn hart vast”

Van Bossuyt is naar eigen zeggen niet gerust in het beleid van een paars-groene coalitie zoals die ook in Gent op de been is gebracht. “Als ik De Clercq op de radio hoor zeggen dat ‘Gent swingt’, maar tegelijk zie welke maatregelen er in Gent worden genomen... Als het federaal dezelfde richting zou uitgaan, dan houd ik mijn hart vast.” Van Bossuyt verwijt de ploeg van De Clercq onder meer “het stimuleren van de thuistaal in de klas” en het ontbreken van een vereiste “neutraliteit aan de loketten”.

Als Open VLD en eventueel ook CD&V, waarmee de N-VA in de Vlaamse regering zit, in een paars-groen project zouden stappen, “dan is dat hun verantwoordelijkheid”, zegt Van Bossuyt. “Het is ook aan informateur Paul Magnette om hiermee te doen wat hij nodig acht, hij is aan zet.”