Wagen negeert sirene en zwaailichten van politie en veroorzaakt zware crash op kruispunt

De politie van het Amerikaanse Lubbock in Texas heeft dashcambeelden vrijgegeven van een zwaar ongeval. Toen een van hun agenten de achtervolging inzette op een voertuig dat net voordien een overtreding beging, botste hij op een kruispunt plots tegen een andere wagen. De bestuurder had de sirene en de zwaailichten van de politie compleet genegeerd, en reed bovendien door een rood licht.

Het incident dateert van afgelopen zondag, en amper twee dagen later werden de dashcambeelden al gedeeld via sociale media. Volgens de politie was er voorafgaand aan de publicatie immers veel verwarring ontstaan omtrent de omstandigheden van het ongeval. “We hopen alvast dat hiermee alle onduidelijkheden van de baan zijn”, verklaarde de politie nog. Beide bestuurders raakten lichtgewond bij de crash.

bekijk ook

Controversiële arrestatie: agent laat politiehond toch nog aanvallen nadat verdachte zich wilde overgeven

Dief ramt politiewagen met peperdure gestolen sportauto

Verdachten van overval rammen alles wat ze tegenkomen tijdens heftige politieactie