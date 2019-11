Arsène Wenger rakelt discussie over gewicht van Eden Hazard weer op: “Alles komt neer op zijn fysiek”

Real Madrid hakte Galatasaray in de pan met 6-0. De wereld ontdekte met de 18-jarige Rodrygo een nieuwe wonderboy, de 18-jarige Braziliaan was goed voor drie treffers en een assist, maar Eden Hazard viel opnieuw niet echt op en werd gewisseld. Voormalig Arsneal-coach en huidig analist Arsène Wenger stelde vast dat hij bij Real nog niet de Hazard van bij Chelsea zag en rakelt de discussie over het gewicht van de Rode Duivel weer op.

Eden Hazard droeg voor het eerst lange mouwen bij Real Madrid. De bijgelovigen zagen er een teken in. Nu zou de Rode Duivel echt ontploffen. Voor Hazard leek deze wedstrijd de ideale partij om zijn statistieken op te krikken. Na 9 duels voor Real zat hij aan 1 goal en 2 assists. In vergelijking met vroegere Galaticos – Cristiano Ronaldo (9 goals), David Beckham (3 goals, 6 assists), Luis Figo (1 goal, 6 assists) – zijn dat schamele cijfers.

Helaas. Hazard zette soms wel een dribbel op, maar vond dan geen aanspeelpunt. Het leek soms alsof zijn teamgenoten zijn speelwijze nog altijd niet doorhebben. Vaak botste hij ook op de sterke Luyindama (ex-Standard) en na een dik uur werd hij gewisseld. Al had de Belg wel pech dat zijn enige schot via de benen van keeper Muslera net naast de paal vloog.

“We hebben bij Real nog niet de Hazard gezien die we kennen in Engeland”, stelde Arsène Wenger bij beIN Sports. “Hij is normaal niet een speler die snel van iets onder de indruk is, maar hij lijkt niet hetzelfde zelfvertrouwen te hebben als bij Chelsea. Ik ken hem eigenlijk niet goed genoeg om het zeker te stellen maar ik denk dat het allemaal neerkomt op zijn fysiek. Hij was aanvankelijk niet echt fit, hij stond te zwaar konden we lezen in de kranten... Weet je: als je een paard een wedstrijd wil laten verliezen, maak je hem twee kilo zwaarder. Zelf op 500 kilogram is dat genoeg.”

Meteen wordt de discussie over het gewicht van de Rode Duivel weer opgerakeld. Eerder had ook Thorgan Hazard in De Morgen al toegegeven dat hij zijn broer daarmee wel eens plaagde: “Zo heb ik hem al verschillende foto’s gestuurd waarop hij dik lijkt. Dat witte shirt van Real helpt hem ook niet, hé. (geamuseerd) We hebben al goed gelachen met al die foto’s en montages over zijn gewicht. Het hoort bij het spelletje. Iedereen weet ook dat Eden graag een hamburger eet. Wie niet? Oké, hij heeft goed genoten van zijn vakantie, waardoor hij enkele kilootjes was bijgekomen, maar het is niet dat hij obees was.”