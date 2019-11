Hand van vermiste toerist teruggevonden in maag gevaarlijke haai

Een Britse toerist die dit weekend verdween tijdens een duik in de Indische Oceaan, is meer dan waarschijnlijk slachtoffer geworden van een haaienaanval. De hand van de man zou zijn teruggevonden in de maag van een haai die daags na de vermissing bij het strand werd gedood.

De 44-jarige man was met zijn vrouw een week op vakantie in La Réunion, een eiland in de buurt van Madagaskar. Toen hij ging zwemmen, keerde de Schot niet meer terug naar he strand. Zijn vrouw sloeg alarm, maar een grote zoekactie leverde volgens de Britse krant The Daily Mail niets op.

Totdat later deze week een tijgerhaai opdook bij de kust en door veiligheidsdiensten werd gedood omdat hij te gevaarlijk werd voor zwemmers. Bij de autopsie van het meer dan drie meter grote beest werd een afgebeten hand gevonden, met de trouwring er nog aan. “Er wordt gevreesd dat de hand toebehoorde aan de toerist die zaterdagmiddag door zijn vrouw als vermist is opgegeven”, meldde een politiewoordvoerder op het eiland.