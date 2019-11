Instagramaccount van Jennifer Aniston is een reclamestunt

Jennifer Aniston geeft dat ze op sociale media is beginnen posten om haar serie The Morning Show te promoten. Foto: AFP

Het internet ontplofte toen Jennifer Aniston eindelijk een Instagramaccount aanmaakte, maar nu geeft de actrice toe ze dat vooral deed om haar nieuwe serie The Morning Show te promoten.

Het was wat op Instagram, Jennifer Aniston die halfweg oktober een account aanmaakte en een selfie postte met de andere acteurs van Friends. Haar eerste optreden op sociale media brak meteen een Aniston verzamelde in 24 uur tijd 8,6 miljoen volgers, en brak zo het record van prins Harry en Meghan Markle. Die raakten in 5 uur en 45 minuten ‘slechts’ aan één miljoen volgers, een peulschil tegenover Aniston.

De plotse verschijning op sociale media van de Amerikaanse ster leek uit het niets te komen. “Maar ik geef toe dat ik vooral mijn nieuwe serie The Morning Show op Apple TV+ wilde promoten.” Veel van de volgende posts van Jennifer Aniston refereerden dan ook naar de serie. Maar de actrice, van wie het leven op de voet wordt gevolgd en geanalyseerd, hoopt met haar Instagramaccount ook om opnieuw wat meer controle te krijgen over wat online over haar verschijnt. “Ik dacht: waarom zou ik dit doen? Mensen zitten toch al de hele tijd in mijn panty’s. En eigenlijk wil ik ze uit mijn panty’s. Maar nu kan ik ook beslissen welk paar ik ze wil laten zien.”