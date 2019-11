Marco Kana leek nooit voorbestemd voor de eerste ploeg van Anderlecht, maar is nu de poulain van Kompany: de slimste van de klas

Hij ziet er nog uit als een ukje en er hangt nog wat babyvet aan, maar Marco Kana (17) is bij Anderlecht al wekenlang de vervanger van de geblesseerde Vincent Kompany. Kana is intelligent, heeft Congolese roots en was vroeger een defensieve middenvelder. Niet moeilijk dat Kompany in hem een jonge versie van zichzelf herkent. Een portret.