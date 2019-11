Club Brugge kan zich optrekken aan niet eens zo onrealistisch scenario… maar daarvoor moet het wel gaan winnen in Turkije

Ze kunnen zich eraan optrekken, bij Club Brugge, na de dubbele sof tegen PSG. En zo onrealistisch klinkt het niet eens. Als blauw-zwart op de volgende speeldag kan winnen op het veld van Galatasaray én Real Madrid er niet in slaagt thuis grootmacht PSG te kloppen, trakteren de Bruggelingen zichzelf op een ultieme wedstrijd om de achtste finales tegen het grote Real. In het eigen Jan Breydelstadion.

Te karig beloond. Dat was Club Brugge na een sterke prestatie woensdagavond op het veld van PSG. Met dank aan Mbaye Diagne, de nummer tien die een penalty aftroggelde van Hans Vanaken en die dan onnoemelijk zwak in de handen van doelman Keylor Navas schoot.

De huurling van Galatasaray boorde Club Brugge zo eigenhandig 900.000 euro door de neus, de premie die de UEFA uitlooft voor elk punt in de Champions League. Hij deed België ook punten mislopen op de coëfficiëntenranking. Maar waar Club Brugge zich wel aan kan optrekken, is dat het ene puntje dat niet behaald werd op het veld van PSG, niet eens zo heel veel lijkt uit te maken voor de stand in de poule en eventuele Europese overwintering.

Galamatch tegen Real bij zege op veld van Galatasaray?

Op de volgende speeldag heeft Club Brugge aan een gelijkspel bij Galatasaray genoeg om de Turken achter zich te houden in de stand met nog één speeldag te gaan. Een nederlaag betekent hoe dan ook dat Club Brugge laatste wordt - met of zonder het puntje dat Diagne blauw-zwart had kunnen schenken in het Parc des Princes.

Interessanter is echter wat er kan gebeuren bij een zege van Club Brugge op het veld van Galatasaray, dat al uitgeschakeld is voor kwalificatie voor de achtste finales. Dan kan Club Brugge zichzelf zomaar trakteren op een thuismatch op leven en dood tegen Real Madrid in de Champions League. Om kwalificatie voor de achtste finales. De enige voorwaarde daarvoor is dat Real Madrid op diezelfde avond niet wint van PSG.

Programma:

Galatasaray-Club Brugge dinsdag 26 november 18u55

Real Madrid-PSG dinsdag 26 november 21u

Club Brugge-Real Madrid woensdag 11 december 21u

PSG-Galatasaray woensdag 11 december 21u

Stand:

1. PSG 12

2. Real Madrid 7

3. Club Brugge 2

4. Galatasaray 1