Paars-groen pleidooi legt tweespalt binnen Open VLD bloot: wordt het rechts, links of niks?

De vurige oproep van Gents burgemeester Mathias De Clercq om een federale regering zonder N-VA te vormen legt de tegenstelling tussen links en rechts binnen de liberale partij bloot. Met in de linkerhoek de nostalgici naar de paarsgroene regering-Verhofstadt, en in de rechterhoek de federale parlementsleden, die in hun dagelijks werk vaststellen dat er met Ecolo niet samen te werken valt.