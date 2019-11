Vrachtwagenchauffeur die wegenwerker doodreed en vluchtmisdrijf pleegde, gearresteerd

Brussel - Een vrachtwagenchauffeur is gearresteerd omdat hij woensdagmiddag op de Ring van Brussel in Waterloo een wegenwerker fataal had geraakt. Het gaat om een Nederlandse chauffeur, geboren in 1955.

Woensdagnamiddag rond 13.40 uur werd de wegenwerker omver gereden door een vrachtwagen. Een patrouille van de federale wegenpolitie in Oudergem en een gerechtelijke deskundige zijn meteen ter plaatse gegaan. De man was op slag dood. Bij de klap raakte ook een van zijn collega’s gewond, maar die verkeert niet in levensgevaar. De wegenwerkers voerden werkzaamheden uit voor de Waalse overheid.

Na het ongeval is de chauffeur meteen doorgereden, tijdens zijn verhoor zei hij dat hij niets had opgemerkt. Na zijn ondervraging door de politie werd de man dan ook gearresteerd. Hij riskeert vervolgd te worden voor onopzettelijke doodslag. De zaak wordt doorverwezen naar een onderzoeksrechter.