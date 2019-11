Wonderboy Rodrygo toonde Eden Hazard hoe het moet, maar bijna was de droom van de tienersensatie niet (zo snel) uitgekomen

Club Brugge past straks toch best op tegen Real Madrid. De Koninklijke hakte Galatasaray in de pan met 6-0. Eden Hazard viel niet echt op en werd gewisseld, maar de wereld ontdekte met de 18-jarige Rodrygo Goes een nieuwe wonderboy. Hij was goed voor drie treffers en een assist.

De 18-jarige Braziliaan kende zijn Champions League-debuut en in een recordtempo prikte Rodrygo twee treffers binnen. Zowel in minuut 3 als in minuut 7 deed hij dat op voorzet van zijn landgenoot Marcelo. Lang leve de Braziliaanse connectie.

Bernabeu ontdekte een nieuwe wonderboy. Real haalde Rodrygo vorig jaar bij het Braziliaanse Santos voor 45 miljoen euro. Sinds kort houdt hij die andere mirakeljongen – Vinicius, die ook 45 miljoen kostte – uit de ploeg. Het is de strijd der tieners in de Spaanse hoofdstad.

5 - @RodrygoGoes has scored five goals with only six shots on target for @realmadriden in all competitions, as many as @viniciusjr (five goals, 36 shots on target and 102 shots in total). Dagger. pic.twitter.com/PVQtBGvAMR — OptaJose (@OptaJose) November 7, 2019

Rodrygo had nog een grotere sensatie kunnen zijn als hij na 13 minuten ook de penalty had mogen trappen. Na een VAR-interventie scandeerde het hele stadion zijn naam, maar Sergio Ramos had geen tijd voor sentiment en eiste de strafschop op. Daarna pikte Rodrygo na balverlies in de Turkse defensie het leer op en leverde hij de perfecte voorzet aan Benzema. Na Messi is de Fransman de tweede voetballer die scoort in vijftien opeenvolgende Champions League-campagnes. Meer nog, Benzema lukte ook nog de 5-0 en Rodrygo himself zette het orgelpunt met de 6-0.

Foto: AFP

Geen verrassing

Wat zullen ze bij De Koninklijke opgelucht ademgehaald hebben. De voorbije zomer maakte de piepjonge Braziliaan de volledige voorbereiding mee, maar waren er hardnekkige geruchten (via huiskrant Marca) dat de aanvaller uitgeleend zou worden aan een Spaanse eersteklasser of het seizoen bij de beloften zou spelen. “In dat geval zou Real een plek vrijmaken voor een niet-Europese speler zoals Neymar”, klonk het nog in augustus.

Maar van een akkoord kwam het nooit en dus bleef Rodrygo in Madrid, naast Vinicius en Eder Militao. Op 14 september zat hij voor het eerst op de bank nadat hij eerder op de dag nog met de beloften had gespeeld, elf dagen later maakte hij zijn debuut in La Liga. En na amper 93 seconden tegen Osasuna prikte hij zijn eerste doelpunt binnen. Enkel zijn legendarische landgenoot Ronaldo deed ooit beter.

1 - Rodrygo Goes is the fastest player to score his first LaLiga goal for Real Madrid (93 seconds) since Ronaldo Nazário in 2002 (62). Impact. pic.twitter.com/EknwWdo0oi — OptaJose (@OptaJose) September 25, 2019

De vergelijking tussen beide heren was snel gemaakt. Maar: “Ik wil geen enkele vergelijking met Ronaldo horen”, reageerde Rodrygo toen. “Hij is een van de beste voetballers ooit en zeker van mijn land. De goal? Ik controleerde de bal goed, vanaf dan wist ik dat het goed ging komen. Ik moet vanaf nu altijd tonen dat ik hier thuishoor.”

“Die jongen weet wat hij doet”, was de reactie van coach Zinédine Zidane. De Fransman was na de glansprestatie dan ook niet verrast of verbaasd. “We zijn er blij dat hij bij ons team hoort. Wanneer hij de kant krijgt, speelt hij altijd goed. Hij werkt zo hard en is zeer getalenteerd. De drie goals waren misschien een verrassing, maar echt van mijn stoel viel ik niet. Zijn spel is erg leuk om naar te kijken, maar we mogen hem niet onder druk zetten.”

Remember hearing ex-Barça/Brazil player Edmilson talk about Rodrygo Goes this summer... said he was "much better, ten times better" than Vinicius. Probably an exaggeration, but still... — The Spanish Football Podcast (@tsf_podcast) September 25, 2019

Santos

Ook wie het Braziliaanse voetbal een beetje volgt, wist dat Rodrygo er eigenlijk al langer zit aan te komen. De aanvaller stond liefst tachtig keer tussen de lijnen bij de eerste ploeg van Santos, de ex-club van onder andere Neymar en Pelé, in drie seizoenen. Zeventien keer deed de Braziliaanse tienersensatie de netten trillen, met onder andere een hattrick in negen minuten. Toen waren de vergelijkingen met de PSG-ster dan weer snel gemaakt, maar ook die wees Rodrygo van de hand.

“Neymar is Neymar en Rodrygo is Rodrygo”, klonk het destijds. “Wat hij doet, dat kan niemand. Mensen willen ons vergelijken maar er is geen vergelijking. Neymar heeft alles al gewonnen: de Copa Libertadores, de Olympische Spelen, de Champions League… Ik ben net prof dus het is gewoon idioot. Hij is een van mijn idolen, dat wel.”

Rodrygo has scored his first hat-trick for Santos:



22' ⚽️

26' ⚽️

31' ⚽️



17 years and 145 days old. pic.twitter.com/QmzugCtmEt — Squawka Football (@Squawka) June 3, 2018

Madrid was er als de kippen bij om Rodrygo vast te leggen en deed dat al eind 2018. In januari 2019 bewees de Braziliaan wat voor diamant hij is door voor zijn land te schitteren op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap bij de U20. “Hij is de toekomst van Real Madrid”, aldus Elano, de trainer die Rodrygo promoveerde naar het eerste elftal bij Santos.

Na zijn ontbolstering tegen Galatasaray waren die woorden van enkele maanden geleden wel profetisch.