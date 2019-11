Piloot die kapingsalarm per ongeluk activeerde in vliegtuig verontschuldigt zich, meer duidelijkheid over oorzaak Video: Twitter

De piloot die woensdag per ongeluk het kapingsalarm activeerde in een vliegtuig op de Nederlandse luchthaven Schiphol, heeft zijn excuses aangeboden. Zo valt te horen in een video die sinds kort circuleert op Twitter. Intussen is er ook meer geweten over de oorzaak van de fout. Zo was de piloot bezig met instructies te geven aan een piloot in opleiding. Dat heeft luchtvaartmaatschappij Air Europa donderdag bevestigd aan de Nederlandse openbare omroep NOS.

De gezagvoerder liet aan de piloot in opleiding de verschillende codes zien, waaronder ook de code die gebruikt wordt bij een kaping. Daarbij werd die code per ongeluk geactiveerd, waarna er groot alarm werd geslagen op Schiphol. Gedurende meer dan een uur werd een deel van de luchthaven ontruimd en stond antiterreurpolitie paraat. Maar uiteindelijk moest Air Europa toegeven dat kapingsalarm per ongeluk was ingevoerd.

Air Europa begint geen disciplinair onderzoek naar de piloot. “Hoezo? Er valt hem absoluut niets te verwijten. Wat valt er nog te onderzoeken?”, zo zegt de woordvoerder aan NOS. De woordvoerder zegt dat de kwestie, wat de luchtvaartmaatschappij betreft, is afgedaan.

