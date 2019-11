Ook bij Anderlecht werden er vragen gesteld over Mbaye Diagne: “Iedereen heeft ego’s nodig. Maar wel ego’s voor de ploeg”

Na zijn gemiste penalty tegen PSG is Mbaye Diagne persona non grata bij Club Brugge. De Senegalese spits zat deze zomer bijna bij Anderlecht. Is RSCA-coach Frank Vercauteren uiteindelijk blij dat zo’n egotripper niet in het Astridpark belandde? “Het is een heel spijtige zaak voor Club Brugge.

Frank Vercauteren keek woensdagavond naar PSG-Club Brugge en had zijn bedenkingen bij de penaltyfarce tussen Mbaye Diagne en Hans Vanaken. “Als trainer wil je dat je spelers een ego hebben”, aldus de coach. “Voetballers moeten de beste willen zijn, ze moeten zich in de kijker willen spelen, maar ze moeten hun ego wel ten dienste stellen van de ploeg. Als het nodig is, moeten ze dat ego opzijzetten. Daarom is wat er gebeurde bij Club Brugge een heel spijtige zaak. Stel je voor dat dat ons zou overkomen. Erg jammer.”

Misschien had Hans Vanaken als aanvoerder harder moeten ingrijpen? “De kapitein is er niet alleen om handjes te schudden voor de match. Hij vertegenwoordigt de groep en als de groep een signaal geeft, moet hij dat overbrengen. Maar je moet het natuurlijk wel op een volwassen manier kunnen oplossen. Zo’n discussie op het veld is altijd misplaatst. Diegene die niet mag trappen, moet dat ook kunnen aanvaarden.”

Daarmee stelt Vercauteren dat Diagne zo’n beslissing nooit had begrepen en er misschien nog meer commotie was ontstaan in het Parc des Princes. Vorige week tegen Cercle was er bij Anderlecht trouwens ook wat discussie tussen Vlap en Roofe over wie de strafschop mocht trappen. Finaal won Roofe het pleit.

“Bij ons zijn er twee spelers aangeduid”, vervolgt Vercauteren. “Die jongens moeten onder elkaar uitmaken wie trapt. Bij Vlap en Roofe gebeurde dat toch in overleg en zonder ruzie. De ego’s haalden niet de bovenhand. Wie zich het best voelt trapt.”

Foto: Photo News

Dewaele out voor Essevee?

Indien Anderlecht straks op Zulte Waregem een strafschop krijgt, dan zal Roofe wellicht weer achter de bal plaatsnemen. “Die wedstrijd kan een sleutelmatch zijn richting de top zes”, besloot Vercauteren. “Daarna is er een interlandbreak en kunnen we enkele belangrijke jongens recupereren, maar Dury zal zijn ploeg ook wel goed neerzetten.” Paars-wit recuperereert trouwens geen geblesseerde spelers. Ja, Chadli is weer fit, maar na de trap die hij incasseerde tegen Cercle is Sieben Dewaele onzeker.