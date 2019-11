Nieuwe truitjes van Rode Duivels zijn nog niet te koop, maar Belgische sportwinkel pakt nu al uit met primeur

Het is intussen geweten dat de nieuwe uitrusting (thuis) van de Rode Duivels rode shirts met zwarte strepen, zwarte shorts en rode kousen zullen zijn. De Belgische Voetbalbond stelt allicht donderdag het nieuwe logo voor, volgende maandag doet Adidas hetzelfde met de truitjes. Maar voor de primeur van de shirts kan u nu al gewoon in Lebbeke terecht.

De sportwinkel Topsport uit de Oost-Vlaamse gemeente pakt namelijk uit met de nieuwe truitjes. Op foto’s op Facebook is te zien dat de rode thuisuitrusting uitgestald is in de winkel. “Wie daar nu binnenkomt juist gepast voor Sint Maarten. Lukaku en Kevin De Bruyne lookalikes. De uitrusting is wel de echte nieuwe...”, klinkt het.

Of Adidas ‘not amused’ zal zijn, is niet geweten. Wel werd er enkele uren later een nieuw bericht geplaatst met de boodschap: “NATUURLIJK zijn de outfits maar verkrijgbaar vanaf 11 november. Dit geven wij dan ook zo te kennen. Wij zijn wel toevallig OPEN op die feestdag.”