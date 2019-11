Arsène Wenger zet zelf deur op een kier voor Bayern München: “Zou nooit gesprek met hen weigeren”

Na het ontslag van Niko Kovac bij Bayern München moet de Duitse topclub op zoek naar een nieuwe T1. Een van de namen die opduikt om de Kroaat op te volgen, is Arsène Wenger. De 70-jarige Fransman, jarenlang coach bij Arsenal, zet nu zelf de deur op een kier. “Ik zou nooit weigeren om met Bayern München te praten”, klinkt het.

Volgens Bild is er al contact geweest tussen Bayern en Wenger, om de Duitse kampioen tot het einde van het seizoen te leiden. “Op dit moment heb ik nog met niemand gesproken”, gaf de Fransman woensdag op zender beIN Sports, waar hij commentator is, meer uitleg. “Ik heb ook nog niet de knoop doorgehakt of ik echt terug wil keren op het veld. Maar ik zal nooit weigeren met Bayern te spreken. Ik ken de mensen die de club leiden al dertig jaar. Lang geleden was ik er zelfs al bijna trainer geworden. Meer wil ik voorlopig niet kwijt.”

Wenger besliste in de zomer van 2018 om na 22 jaar op te stappen bij Arsenal. De Fransman coachte de Londense club sinds 1996. Afgelopen lente hintte Wenger al op een comeback. “Ik ben er zeker van dat jullie me nog in het voetbal aan het werk zullen zien”, zei hij toen.