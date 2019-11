Britse politie vindt vijftien mensen in vrachtwagen

Archiefbeeld: in een vrachtwagen in Essex werden 39 lichamen gevonden. Foto: EPA-EFE

De Britse politie heeft vijftien mensen levend in een vrachtwagen aangetroffen, zo’n twee weken nadat er 39 lichamen werden teruggevonden in een koelvrachtwagen in de buurt van Londen. Een man werd aangehouden door de politie. Hij wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn aan illegale binnenkomst in het land, heeft de politie van graafschap Wiltshire in het zuidwesten van Engeland verklaard.

Een getuige waarschuwde de politie voor verdachte activiteiten met een vrachtwagen aan de A350 in de buurt van Chippenham. In de vrachtwagen troffen de ordediensten vijftien personen aan, die allemaal ouder dan zestien jaar leken te zijn. Een persoon werd voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Over de nationaliteit van de vijftien is nog niets bekend.

Op 23 oktober werden de lichamen van 31 mannen en acht vrouwen ontdekt in een vrachtwagen in Grays, Essex ten oosten van Londen. De slachtoffers waren vermoedelijk allemaal afkomstig uit Vietnam. In het land in Zuidoost-Azië werden acht vermoedelijke leden van een smokkelbende aangehouden. De Noord-Ierse bestuurder werd in het Verenigd Koninkrijk voor doodslag en mensenhandel aangeklaagd, twee verdachte broers, eveneens uit Noord-Ierland, worden voor dezelfde feiten gezocht.