Baby met zeldzame aandoening door ouders achtergelaten in ziekenhuis

Een baby met een zeldzame aandoening is door zijn ouders achtergelaten in een ziekenhuis in de Italiaanse stad Turijn. Door die aandoening mag de vier maanden oude Giovannino niet in het zonlicht komen.

De vier maanden oude Giovannino werd in augustus geboren in een ziekenhuis in Turijn. Het jongetje lijdt aan harlekijnichthyosis, een aandoening waardoor hij grote, vissenschubachtige schilfers krijgt over het hele lichaam en nog andere neveneffecten wanneer hij in direct zonlicht komt.

Na zijn geboorte vluchtten zijn ouders. Het verplegend personeel van het ziekenhuis zorgt sindsdien voor hem, maar die situatie kan niet blijven duren. “We weten niet waarom het kind is achtergelaten”, zeggen de verplegers in La Stampa. “We werken in shiften om voor hem te zorgen. We dromen dat hij binnenkort een kamer voor zichzelf heeft.”

Lokale autoriteiten hebben al pogingen gedaan om de ouders te bereiken en te vinden, maar zijn daar tot op vandaag niet in geslaagd. Er wordt bekeken of ze het jongetje tijdelijk in een pleeggezin kunnen onderbrengen, maar dat is niet evident door de speciale zorg die hij nodig heeft voor zijn aandoening.

