Bange wasbeer komt vast te zitten aan hoog gebouw tijdens beklimming, tot de moeder ingrijpt

Het waren even bange momenten voor deze jonge wasbeer. In een impulsieve bui trachtte het jonge dier om een hoog gebouw te beklimmen in het Canadese Ontario. Tijdens de weg naar boven liep het mis: het wasbeertje kwam vast te zitten aan de stenen muur en kon mede door de schrik geen kant meer op… tot zijn moeder er zich mee kwam bemoeien.

De beelden werden gemaakt door Skedaddle Humane Wildlife Control, een bedrijf gespecialiseerd in ongediertebestrijding. “Dit was een nagelbijter”, lieten de makers weten in een bericht op Facebook. “Wasberen leren snel hoe ze zich moeten aanpassen aan verschillende omgevingen. Ze hebben een goed survivalinstinct dat hen door de moeder telkens wordt aangeleerd.”

