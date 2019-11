Vier rechters gedood bij aanval in Afghanistan

Vier rechters zijn om het leven gekomen bij een vermoedelijke aanval door de taliban in de provincie Lowgar in Centraal-Afghanistan. Dat melden ambtenaren donderdag.

De rechters waren onderweg van de Zuiderse provincie Paktia naar hoofdstad Kabul toen hun auto beschoten werd in het Mohammad Agha-district, verklaren leden van de provincieraad Hasibullah Stanekzai en Mohammad Qasim Sediqi.

Het is niet duidelijk of de rechters het primaire doelwit van de aanval waren. De schutters openden het vuur op een voertuig van het nationale leger dat voor de auto van de rechters reed, aldus Stanekzai.

Talibanwoordvoerder Zabiullah Mujahid probeert naar eigen zeggen informatie over het incident te verzamelen. Volgens hem richten de rebellen zich op rechters als er bewijs is dat ze uitspraken gedaan hebben tegen talibanstrijders, of als ze de militanten op een of andere manier onderdrukt hebben.

In Afghanistan werden de afgelopen vijf jaar minstens 66 rechters gedood, stelt het Afghaanse Hooggerechtshof.