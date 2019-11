Zuid-Korea levert twee van moord verdachte vissers uit aan Noord-Korea

Twee vissers die verdacht worden van de moord op 16 andere bemanningsleden zijn door Zuid-Korea uitgeleverd aan hun noorderburen. Dat gebeurde in het grensplaatsje Panmunjom, aldus een woordvoerster van het ministerie van Vereniging in Seoel donderdag.

De boot met de twee mannen aan boord werd zaterdag in beslag genomen voor de oostkust van Zuid-Korea. Kort daarvoor had het schip, volgens het ministerie, de zeegrens tussen de twee Korea’s overgestoken. Het duo had in een ondervraging toegegeven dat ze samen met een andere collega de bemanning en de kapitein omgebracht hadden en hen vervolgens overboord hadden gegooid. Er zouden nog meer bewijzen zijn van hun schuld.

Reden voor de moorden zou een harde behandeling door de kapitein zijn, klinkt het. De andere bemanningsleden zouden ze omgebracht hebben om de moord op de kapitein te verdoezelen. Na de moord waren de drie Noord-Koreanen teruggekeerd naar hun thuishaven Kimchaek. Daar is een van de drie opgepakt. Het is echter onduidelijk waarom maar een van hen opgepakt werd. De twee anderen zijn daarop met de boot kunnen vluchten.

Na hun vlucht bleef de boot lange tijd voor de oostkust van het schiereiland ronddobberen, maar dreef uiteindelijk af naar de andere kant van de grens. Het is niet bekend wat hun bestemming was.

Het is voor het eerst dat Zuid-Korea Noord-Koreanen uitlevert aan Pyongyang. Elk jaar vluchten velen van Noord-Korea naar het zuiden, om de honger en onderdrukking van het regime te ontvluchten.