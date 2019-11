Belgische langetermijnrente opnieuw boven nul

Ons land moet weer rente betalen als het geld wil lenen. De Belgische tienjaarsrente is donderdag immers voor het eerst sinds juli weer boven de nul procent gestegen. Dat bevestigt het Agentschap van de Schuld. “Al blijven de financieringsvoorwaarden extreem gunstig”, klinkt het bij de schatkist.

In juli zakte de Belgische tienjaarsrente voor het eerst ooit onder nul, waardoor de staat geld toe kreeg om te lenen. Op een bepaald moment zakte onze tienjaarsrente tot -0,38 procent. Handelsoorlogen en het soepeler monetair beleid van de Europese Centrale Bank deden beleggers vluchten naar veilige havens, zoals overheidsobligaties.

Donderdag is hier voorlopig een einde aan gekomen. De Belgische langetermijnrente is gestegen tot 0,01 procent. “Maar dat blijven heel gunstige financieringsvoorwaarden”, benadrukt Jean Deboutte, directeur van het Agentschap van de Schuld. Aanleiding voor de stijging is herwonnen optimisme over een mogelijk einde aan de handelsoorlogen. “Het uiterst negatieve sentiment is wat voorbij”, legt Deboutte uit.

Terug naar normale situatie

Met positieve rentes zitten we opnieuw in een normale situatie. De negatieve rentes zorgden er ook voor dat kopers verdwenen uit de markten. “Uiteindelijk moet er wel iemand zijn die die overheidsobligaties wil kopen”, aldus Deboutte.

Overigens zijn de rentes op leningen korter dan tien jaar wel nog steeds negatief. En indien België geld wil lenen op vijftig jaar, dan betalen we daar maar een procent rente voor.