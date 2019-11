Drie kleine partijen sluiten anti-Brexitalliantie voor Britse verkiezingen

Drie kleinere partijen in Groot-Brittannië, de Liberaal-Democraten, de Green Party en de Welshe nationalisten van Plaid Cymru hebben donderdag, in aanloop naar de parlementsverkiezingen van 12 december, een anti-Brexitalliantie gesloten. In 60 kieskringen zullen de drie partijen één gemeenschappelijke kandidaat verkiesbaar stellen: 43 van hen zijn LibDems, 10 zijn groenen en 7 Welshe nationalisten. Er zouden nog drie kieskringen aan toegevoegd worden, maar daarvoor is nog geen kandidaat gekozen.