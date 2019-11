Mbaye Diagne miste eind vorig seizoen nog twee penalty’s op vier dagen tijd

Populair heeft Mbaye Diagne zich niet gemaakt bij Club Brugge door de bal af te nemen van vaste strafschopnemer Hans Vanaken en zijn penalty vervolgens te missen. Maar de Senegalees is wel geen groentje vanop de stip. In zijn carrière zette Diagne al twintig strafschoppen om op een totaal van zesentwintig.

Ondanks zijn sterke cijfers als het op penalty’s aankomt miste Diagne in de laatste wedstrijden van vorig seizoen, amper zes maanden geleden, ook al twee van de drie penalty’s die hij probeerde omzetten. In het shirt van Galatasaray miste Diagne zowel op 11 mei, tegen Rizespor, als op 15 mei, tegen Akhisarspor. In die eerste wedstrijd maakte hij zijn foutje wel goed door diep in blessuretijd nog eens de bal op te eisen en deze keer de penalty wel om te zetten.

Qua percentage ballen die erin gaan doet Hans Vanaken wel beter dan Diagne. De middenvelder van Club Brugge ging nog maar 14 keer achter de bal staan, maar miste slechts één enkele keer. Vorig seizoen in Play-off 1 tegen Genk, toen hij tegen de deklat trapte. Dat deed hij toen echter bij een 3-1-stand, in een wedstrijd die uiteindelijk nog gewonnen zou worden. Tot dusver heeft Vanaken nog geen enkele cruciale penalty gemist.