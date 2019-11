Jaar cel voor stalker die slipjes van ex steelt in Koekelare

Koekelare - De Brugse correctionele rechtbank heeft een 54-jarige man veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor belaging, woonstschennis en diefstal. Uit de woning van zijn ex-partner in Koekelare graaide K. W. zelfs enkele slipjes mee.

Het koppel was om fiscale redenen al in 2012 gescheiden. K. W. kon het moeilijk verkroppen dat er in 2017 ook echt een einde kwam aan de relatie. Volgens het openbaar ministerie drong de beklaagde meermaals de woning van het slachtoffer binnen. Op die manier maakte hij persoonlijke spullen van zijn ex-vrouw buit, zoals slipjes en schoenen. Aan de binnenkant van het dakraam plaatste W. een haakje, zodat hij steeds binnen kon.

Volgens zijn advocaat ontdekte de beklaagde in het voorjaar van 2017 dat zijn partner er enkele andere relaties op nahield. In de zomer gingen ze nog samen op reis, maar in het najaar kwam het toch tot een breuk. De verdediging pleitte dat W. diep gekwetst was door de houding van zijn ex-vrouw. “Het kon alleszins menselijker aangepakt worden, hij zat er in die periode compleet door”, aldus meester Kris Vincke.

W. hoopte tevergeefs op een straf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Momenteel zit hij in voorhechtenis in een drugszaak.