Reconstructie moord op Jill Himpe gestart in Aalbeke

Kortrijk - In Aalbeke is de reconstructie van de moord op Jill Himpe (36) om 13.30 uur gestart. Haar ex-vriend Ridoan O. (39) moet er tonen hoe hij dinsdag op een parkeerstrook langs de Moeskroensesteenweg de vrouw in haar Peugeot 308 aanviel en daarna om het leven bracht. Om de reconstructie, bij houtbedrijf Vandecasteele af te schermen van kijklustigen werden zwarte hekken rond de parkeerplaats gezet waar het tafereel zich afspeelde.

Iets voor 13.30 uur reed een geblindeerde Volkswagen met wellicht de dader aan boord langs de hekken naar binnen. Kort daarvoor kwam zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke ook al aan. Het labo ging uit een bestelwagen een mes halen waarmee O. moest tonen hoe hij Jill de keel oversneed. Daarna zal naar Wevelgem worden gegaan om te tonen hoe O. het lichaam uit de wagen sleepte en in de keuken legde.

De Moeskroensesteenweg in Aalbeke is nog toegankelijk voor het verkeer. De politie en recherche die in groten getale is gekomen, laat voorbijgangers beurtelings passeren.

