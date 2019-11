Getuigenis van Franse actrice over regisseur schokt filmwereld

Het Franse parket heeft een onderzoek geopend nadat de Franse actrice Adèle Haenel regisseur Christophe Ruggia van grensoverschrijdend gedrag heeft beschuldigd. De actrice krijgt steun van haar collega Marion Cotillard.

Adèle Haenel beschuldigt regisseur Christophe Ruggia van grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurde toen ze twaalf jaar oud was tot haar vijftiende, vertelde de nu dertigjarige actrice aan de nieuwssite Mediapart. Ze spreekt onder meer van ongewenste aanrakingen en kussen.

De actrice was twaalf toen ze gecast werd in de film Les Diables van Ruggia. Daarin speelde ze een weeskind dat met haar broer op zoek gaat naar haar ouders.

Adèle Haenel : "La honte isole. La prise de parole nous met en commun, ça fait de nous un peuple. C'est important de constituer ce peuple militant, actif qui contribue à la société." #MediapartLive pic.twitter.com/AD5rtpWj0Q — Mediapart, le Studio (@MediapartStudio) November 4, 2019

Zelf heeft Haenel nooit een klacht ingediend omdat ze naar eigen zeggen geen vertrouwen heeft in het rechtssysteem als het over geweld tegenover vrouwen gaat. Maar het parket is intussen op basis van haar verhaal aan een vooronderzoek begonnen naar ‘seksuele intimidatie tegenover een minderjarige door iemand in een machtspositie’. “Ze vergist zich als ze zegt dat justitie zulke situaties niet aanpakt”, zegt minister van Justitie Nicole Belloubet aan France Inter. De minister noemt Haenels getuigenis “moedig”.

Ongezonde obsessie

Haenel, die twee Césars heeft gewonnen, was onlangs te zien in de in het in Cannes bekroonde Portrait de la jeune fille en feu. Ze besloot om haar verhaal te doen nadat ze de documentaire Leaving Neverland had gezien. Daarin vertellen twee mannen hoe Michael Jackson hen jarenlang misbruikte toen ze nog kinderen waren.

“Ik besefte daardoor dat ik te lang de versie van Christophe Ruggia had gevolgd, dat het een liefdesverhaal was”, zegt ze. “Het deed me de mechanismen van controle en fascinatie begrijpen.”

Haenel: “Ruggia creëerde een systeem om me te isoleren, om mij elk weekend bij hem thuis te hebben. Het was een man van bijna veertig jaar oud die elke week met een jong meisje tussen 12 en 15 jaar in een kamer was en haar probeerde te betasten. Het was niet dubbelzinnig. Het was niet romantisch, het was pure druk. Ik bevroor.”

Mediapart onderzocht haar verhaal. Volgens getuigenissen ontwikkelde de regisseur een ongezonde obsessie voor de jonge actrice. De twee reisden samen om de film te promoten. Toen ze 15 was, probeerde ze de banden met Ruggia te verbreken.

Regisseur ontkent

Ruggia, die nu 54 jaar is, ontkent seksueel misbruik. Wel geeft hij toe dat hij fouten heeft gemaakt. “Ik zag niet dat mijn bewondering voor haar, en de hoop die ik in haar stelde, beklemmend zou kunnen overkomen, gezien haar jonge leeftijd”, zegt hij in een mededeling. “Als dat is gebeurd, dan vraag ik vergiffenis.” Hij zegt dat “zijn sociale uitsluiting in gang is gezet”. En ik kan niets doen om eraan te “ontsnappen”.

Steun

Haenel zegt dat ze gechoqueerd is door de ontkenning van Ruggia. Intussen heeft de Franse vereniging van filmregisseurs Ruggia geschorst. “We willen onze steunt, bewondering en erkenning van actrice Adèle Haenel uitspreken, die de moed had om de stilte na jaren te doorbreken.”

Actrice Marion Cotillard prijst haar collega voor het doorbreken van de stilte. “Je doorbreekt een zware stilte”, zegt ze op sociale media. “Je getuigenis heeft een ongelooflijke kracht.”