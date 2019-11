De laatste hoop van de familie van vermiste Théo Hayez ligt in handen van David: “We mogen geen tijd verliezen”

Een Australische misdaadjournalist is de laatste hoop van de familie van de vermiste Belgische backpacker Théo Hayez. Théo verdween eind mei in het Australische kustplaatsje Byron Bay. Het officiële onderzoek leverde nog niks op, maar journalist David Murray wil met een podcast de cruciale getuige in de zaak vinden. “We geloven niet dat Théo alleen was op de avond van zijn verdwijning.”