Virton krijgt 0-5-zege bij Roeselare en komt net voor cruciaal duel met OH Leuven op kop in Proximus League

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Belgische voetbalbond heeft donderdagnamiddag een 0-5-overwinning toegekend aan Virton voor zijn wedstrijd aan Roeselare. De Luxemburgers beginnen daardoor als leider aan de laatste wedstrijd van de eerste periode, vrijdag tegen OHL. Roeselare kan wel nog in beroep bij het BAS.

De wedstrijd van vrijdagavond tussen OH Leuven en Virton, de eerste twee in de Proximus League, moet beslissen wie de eerste periode in 1B wint. Alleen vallen er nogal wat voetnoten te plaatsen bij dat duel.

Zo werd de wedstrijd tussen OH Leuven en Union vorige week bij een 0-0-stand stilgelegd omdat enkele lichtmasten uitvielen in Leuven. Het is nog niet duidelijk wat er met het resultaat van die wedstrijd zal gebeuren, of als de wedstrijd eventueel herspeeld moet worden.

Winnaar van OHL-Virton speelt sowieso finale om promotie

Virton zat in een soortgelijke situatie. De Luxemburgers zagen eerder dit seizoen een wedstrijd niet doorgaan doordat Roeselare door een administratieve blunder één week lang failliet was verklaard. Doordat de voetbalbond nu oordeelt dat Virton voor die wedstrijd een 0-5-forfaitzege krijgt, springt het over OH Leuven naar de koppositie in de stand. Roeselare kan wel nog in beroep gaan bij het BAS, het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

De winnaar van het duel tussen OH Leuven en Virton kroont zich sowieso tot periodekampioen en kan dus zijn stekje opeisen in de promotiefinale. Bij een gelijkspel zal alles echter afhangen van wat de voetbalbond met de stilgelegde wedstrijd OH Leuven-Union doet, of van een eventueel beroep van Roeselare bij het BAS.