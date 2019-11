Red Flames mikken op negen op negen in hun EK-kwalificatiecampagne

De Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg gaat vrijdagavond (18u) op bezoek bij Kroatië op de derde speeldag in groep H van de kwalificaties voor het EK van 2021.

De Red Flames begonnen hun EK-parcours foutloos met twee zeges en mikken in Zapresic op een negen op negen. België (FIFA 18) opende in september met een vlotte 6-1 zege tegen Kroatië (FIFA 54), waarna de Flames eerder deze maand ook de volle buit in Roemenië (FIFA 42) pakten (0-1). Spits Ella Van Kerkhoven en verdediger Heleen Jaques moeten door blessures forfait geven voor het tweeluik. Lenie Onzia werd opgeroepen als vervangster.

De Belgen mogen bij het tweeluik geen misstap maken, want Zwitserland (FIFA 19) voert groep H aan met negen punten uit drie matchen. De Zwitsers vormen in april volgend jaar de volgende tegenstander van de Belgen. Alleen de poulewinnaar plaatst zich voor het hoofdtoernooi, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De andere tweedes spelen barrages.

Foto: Photo News

Volgende week dinsdag is er dan de vierde speeldag met een bezoek van Litouwen, na drie wedstrijden puntenloos de rode lantaarn in de groep, aan Den Dreef. Een twaalf op twaalf is dus helemaal niet uitgesloten en zo zouden de Flames het jaar na het missen van het EK - Zwitserland versperde hen uiteindelijk de weg in de barrages - toch feestelijk kunnen afsluiten, want zowel bondscoach Ives Serneels als Janice Cayman wordt dan in Leuven in de bloemetjes gezet. Voor Serneels wordt het immers zijn honderdste interland als coach van de Red Flames, terwijl Cayman dan haar honderdste cap zal vieren.