Minstens tien soldaten gedood in Nigeria bij aanval van Boko Haram

Minstens tien Nigeriaanse soldaten zijn woensdag gedood en negen andere zwaargewond geraakt bij een aanval op een legerkonvooi in het noordoosten van Nigeria, die door Islamitische Staat in West-Afrika werd opgeëist. Twaalf soldaten worden vermist.

“We hebben tien manschappen verloren bij hevige gevechten tegen terroristen die een hinderlaag hadden gelegd voor onze soldaten”, zei een legerofficier die anoniem wou blijven. “Negen andere raakten gewond en twaalf manschappen worden nog altijd vermist.”

Het konvooi werd ‘s morgens vroeg aangevallen terwijl het naar zijn basis in Damboa (in de staat Borno) terugkeerde, meldde een andere militaire bron, die hetzelfde aantal slachtoffers gaf. Het vuurgevecht duurde bijna een uur en negen strijders van de jihadistische groep werden gedood voordat de colonne van het Nigeriaanse leger de aftocht blies.

De stad Damboa, aan de rand van het Sambisawoud, is gewoonlijk de streek waar een factie van Boko Haram onder leiding van Abubakar Shekau zich terugtrekt. Maar een rivaliserende factie van de groep, ISWAP (Islamic State in West Africa Province), eiste donderdag de aanval op, zeggend dat ze 22 soldaten gedood had in het dorp Machma, bij Damboa.

ISWAP bracht al honderden manschappen van het Nigeriaanse leger, van de burgerbeschermingsmilities of van de regionale strijdmacht om het leven. De jongste weken voerden Nigeriaanse en Tsjadische troepen talrijke militaire operaties in de regio van het Tsjaadmeer uit die druk zetten op de jihadistische strijders.