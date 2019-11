Roeselare haalt ervaren centrale middenvelder

De centrale middenvelder Arnold Mvuemba heeft bij Roeselare een contract ondertekend tot het einde van het seizoen. Dat heeft het team uit de Proximus League donderdag laten weten. De 34-jarige Franse Congolees, en ex-speler van onder meer Portsmouth, Lorient en Olympique Lyon, trainde al enkele dagen mee met KSV.

Mvuemba brengt heel wat ervaring mee naar Roeselare, met meer dan 200 wedstrijden in de Franse hoogste klasse op de teller. Zijn laatste werkgever was Umm Salal in Qatar, waar hij speelde sinds de zomer van 2018.

Dit seizoen beleefde Roeselare nog maar weinig voetbalplezier in 1B. De West-Vlamingen staan samen met Lommel onderaan de stand met acht punten, maar tellen wel een match minder dan de Limburgers.