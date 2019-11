Macron: “NAVO is hersendood, Europa heeft eigen defensie nodig”

“Wat we nu aan het meemaken zijn, is de hersendood van de NAVO”. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron verklaard in een interview met het Britse magazine The Economist. Onder meer het gebrek aan coördinatie leidt tot problemen binnen het bondgenootschap. Macron pleit dan ook voor een Europa met een “gespierde” defensie.

De Franse president verwijst in het interview onder meer naar het gedrag van de Verenigde Staten, die onder president Donald Trump een meer teruggetrokken houding aannemen tegenover de andere NAVO-landen. “Er is geen enkele coördinatie van de strategische beslissingen van de VS met de NAVO-partners”, zo zegt hij daarover.

“En we zien ook een ongecoördineerde agressie van een andere NAVO-partner, Turkije, in een zone waar onze belangen op het spel staan”, zo klinkt het. “Dat is een enorm probleem voor de NAVO.”

Macron stelt zich daardoor vragen bij artikel 5 van het NAVO-verdrag, dat stelt dat de lidstaten militaire solidariteit moeten tonen wanneer een ander NAVO-land wordt aangevallen. “Als het regime van Bashar al-Assad beslist om een tegenaanval op Turkije te ondernemen, gaan we ons dan engageren?”

De Franse president pleit daarom voor een Europese defensie: “Een Europa dat op militair vlak capaciteit en strategische autonomie moet verwerven. En langs de andere kant een strategische dialoog, zonder naïviteit, heropenen met Rusland.” Sowieso is het volgens hem nodig dat de EU zich prominenter gaat opstellen. “Europa zal verdwijnen als het niet gaat denken als een wereldmacht.”