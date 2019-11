Eenzame Koningsdag voor Albert en Paola: geen van hun kinderen komt mee vieren

Het wordt een eenzame Koningsdag voor koning Albert en koningin Paola. Zij hebben toegezegd voor de viering van volgende week vrijdag, maar hun kinderen Astrid en Laurent sturen hun kat. Koning Filip komt ook niet, maar dat is de traditie.

De koninklijke familie viert op 15 november Koningsdag met een Te Deum in de Brusselse Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal. Het is het feest ter ere van de koning, maar het wordt een viering in beperkte kring. Alleen koning Albert en koningin Paola en hun schoonzoon prins Lorenz hebben hun komst aangekondigd. (lees voort onder de tweet)

Prinses Astrid heeft zich officieel afgemeld. Haar excuus: de Belgische handelsmissie naar China die onder haar voorzitterschap staat. De zending gaat officieel pas twee dagen na Koningsdag van start. Maar ze wil zich focussen op de laatste voorbereidingen en het naderende vertrek. Haar echtgenoot prins Lorenz komt wel.

Geen pijnlijke confrontatie

Prins Laurent – en bij uitbreiding zijn vrouw prinses Claire – kan er evenmin bij zijn. Hij heeft geen reden opgegeven. Ook afwezig: koning Filip en koningin Mathilde. Maar dat is te verklaren als “traditie”. De regerende vorst komt nooit naar Koningsdag, omdat hij “zichzelf niet kan vieren”, aldus de officiële verklaring.

Koning Albert en koningin Paola zullen wel de misviering bijwonen. Eén voordeel heeft de afwezigheid van Laurent: het kan niet opnieuw tot een pijnlijke confrontatie komen. Vorig jaar op Koningsdag gunde hij zijn vader geen blik. (lees voort onder de tweet)

Koningin Paola sloeg vorig jaar Koningsdag trouwens over, omdat ze nog herstelde van een beroerte twee maanden voordien.

