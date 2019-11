Minstens tien doden bij instorting van goudmijn in Guinee

In het noordoosten van Guinee zijn bij de instorting van een illegale goudmijn zeker tien doden gevallen. Dat melden administratieve, humanitaire en veiligheidsbronnen donderdag. Verschillende andere personen worden vermist na de instorting, woensdag.

“Minstens tien personen zijn woensdagochtend gestorven bij een aardverschuiving bij een goudmijn in Kintingnan, in de prefectuur Siguiri”, verklaart onderprefect van Kintingnan Aliou Cissé. Die informatie werd bevestigd door een medewerker van het lokale Rode Kruis en een bron binnen de veiligheidsdiensten. Bij de slachtoffers zouden volgens die laatste drie kinderen zijn.

Een onbekend aantal andere slachtoffers wordt vermist. “We doen er alles aan om hen zo snel mogelijk terug te vinden”, stelt de onderprefect, maar hij koestert geen hoop dat ze nog levend uit de tunnels gehaald kunnen worden. De mijn van Kintingnan werd al gesloten, maar de bevolking keerde toch terug. “Ik garandeer u dat de mijn definitief gesloten wordt”, aldus Cissé.

Instortingen in goudmijnen komen dikwijls voor en zijn vaak dodelijk in Guinee. Minstens zeventien illegale goudzoekers werden in februari gedood bij een mijninstorting in Norassoba, op 35 kilometer van Siguiri. Illegale mijnwerkers komen niet alleen uit Guinee, maar ook uit Mali, Senegal, Burkina Faso, Liberia en Ivoorkust.

Hoewel de bodem in Guinee vol mineralen zoals bauxiet, diamant en goud zit, heeft de meerderheid van de bevolking dagelijks moeite met overleven.