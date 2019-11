Koppel logeert in verschillende hotels en B&B’s zonder te betalen

Zottegem / Aalter - Een koppel dat in verschillende hotels en bed and breakfasts had gelogeerd zonder te betalen, is opgepakt en gedagvaard in snelrecht. Dat meldt het parket Oost-Vlaanderen.

Het koppel wordt verdacht van feiten van afzetterij in logies in Zottegem, Nevele en Aalter. Ze verbleven telkens gedurende enkele nachten in de hotels en B&B’s en beloofden de openstaande rekeningen later te betalen, maar dat gebeurde nooit. De feiten vonden plaats in de periode van 14 oktober tot 4 november. De politie kon het koppel identificeren en oppakken. Het gaat om een 63-jarige Belgische vrouw en een 68-jarige Nederlandse man, beiden ingeschreven in Canada.

Het parket Oost-Vlaanderen heeft de twee verdachten gedagvaard in snelrecht. Ze zullen zich op 12 december moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Gent wegens afzetterij. De man werd ook gedagvaard voor valse naamdracht.