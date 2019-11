Politie met man en macht op zoek naar bron van onrustwekkende boodschap rond “bende verkrachters”

Leuven - De Leuvense politie is sinds woensdagnacht op zoek naar de bron van een wild gerucht als zou er op het Ladeuzeplein een bende verkrachters actief zijn. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat een klein groepje een angstklimaat wil creëren.

Er is in Leuven heel wat commotie rond een bericht dat als een lopend vuurtje de ronde doet via sociale media. In het boodschap wordt vrouwen opgeroepen voorzichtig te zijn rond het Ladeuzeplein maar ook in de rest van Leuven. “Ze hebben al in een aantal aula’s afgeroepen dat er een verkrachters groep rondloopt in Leuven die vooral rond Ladeuzeplein rondhangen. Dus meisjes wees alsjeblieft voorzichtig en loop liefst niet alleen tot er verdere stappen tegen deze groep zijn ondernomen. En doe me een plezier, post hier iets over zodat iedereen veilig op hun kot geraakt. Kusjes en be safe (sec.)”, luidt het in het bericht.

Uitgebreid onderzoek

De Leuvense politie kreeg woensdagavond lucht van het gerucht, en startte meteen een uitgebreid onderzoek op. “We zijn met heel wat mankracht bezig om te achterhalen wie de bron is achter deze boodschap en in welke context het bericht is verspreid en door wie”, vertelt woordvoerder Nicolas Del Piero van de Leuvense politie. “Momenteel hebben we nog geen uitsluitsel hierover maar we hebben wel aanwijzingen dat een kleine groep personen met deze actie een angstklimaat wil creëren. Wat langs de andere kant wel bemoedigend is, is dat een grote groep mensen in de stad oprecht bezorgd is over elkaars welzijn.”

Doopopdracht

Dat er in een aantal aula’s afroepingen zouden zijn gebeurd, kan KU Leuven naar eigen zeggen niet hard maken. “Intern onderzoek heeft hierover geen uitsluitsel opgeleverd. Op dit moment is het dus niet bewezen dat er iets is gezegd in een aula, laat staan in meerdere aula’s”, zegt Bregt Van Hoeyveld van de Nieuwsdienst van KU Leuven.

Bij de politie Leuven onderstrepen ze dat eenieder die slachtoffer is van dergelijke feiten altijd contact kan opnemen met de politie. “Elke melding wordt grondig onderzocht”, aldus nog Del Piero. De politie kreeg vanuit verschillende hoeken meldingen dat het bericht zou verspreid zijn in het kader van een uit de hand gelopen doopopdracht van studenten. “Ook die piste wordt onderzocht en wanneer we kunnen, zullen we hier meer informatie over geven”, besluit de woordvoerder.