Beurshandelaren pleiten voor kortere beursdag: “Meer evenwicht tussen werk en privé”

Veel beurshandelaren willen dat de Europese beurzen later openen en eerder dichtgaan. Dat zou het welzijn en de gezondheid van de traders ten goede komen en tegelijk efficiëntere markten creëren, zeggen de vereniging van Europese beurshandelaren AFME en de Britse koepel voor vermogensbeheerders Investment Association.

De verenigingen stellen in een persbericht voor om de handelsdag met 90 minuten in te korten door een uur later open te gaan en een halfuur eerder te sluiten. De organisaties zijn er naar eigen zeggen al over in gesprek met Europese beursuitbaters. “Momenteel trekt het eerste handelsuur vaak weinig liquiditeit aan en dus is het een duurder moment om te handelen, terwijl het laatste uur circa 35 procent van het totale dagvolume aantrekt”, luidt het. Een inkorting van de beursdag zou bovendien het evenwicht tussen werk en privé van de traders verbeteren en zo leiden tot meer diversiteit op de beursvloer, luidt het.

De beurzen in Europa zijn nu dagelijks 8,5 uur open. Zo begint de handel in Brussel elke dag om 09.00 uur om te sluiten om 17.30 uur. Daarmee duurt de handelsdag hier veel langer dan in New York, waar er maar 6,5 uur gehandeld kan worden. In Japan is de handelsdag nog korter en gaat de beurs tussen de middag zelfs nog een tijdje dicht voor de lunch.

De uitbater van de Brusselse beurs, Euronext, zegt in een reactie open te staan voor een gesprek met de genoteerde bedrijven, marktdeelnemers en asset managers. Maar het is een complexe materie, klinkt het. “Het gaat niet alleen om de kwaliteit van de markt en de kwaliteit van leven, maar ook om de concurrentiepositie van Europa in termen van dekking over verschillende tijdzones, de hele waardeketen rondom de handel en een aantal andere aspecten. Die verdienen allemaal serieuze aandacht en daar moet het hele financiële ecosysteem zich over kunnen uitspreken.”