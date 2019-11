Duitsland moet ISIS-strijdster terughalen

Een Duitse vrouw die in 2014 met twee kinderen naar IS-gebied in Syrië reisde en zich nu samen met drie kinderen in een Syrisch vluchtelingenkamp bevindt, moet gerepatrieerd worden. Dat heeft een rechtbank in Berlijn donderdag beslist. De Duitse regering was in beroep gegaan tegen een beslissing van een lagere rechtbank.

Het derde kind van de vrouw is in Syrië geboren. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken had al regelingen getroffen om de kinderen over te brengen van het kamp in al-Hol, in het noordoosten van Syrië, naar Duitsland, maar weigerde uit veiligheidsoverwegingen om de moeder mee te repatriëren.

De rechtbank besliste donderdag dat de moeder samen met de kinderen, 2, 7 en 8 jaar oud, teruggebracht moeten worden, omdat ze zonder haar getraumatiseerd zouden raken en van haar afhangen voor de zorg. Nog volgens de rechtbank gaf Berlijn geen enkele reden waarom de moeder een gevaar vormt voor het land.

België

Vorige week woensdag besliste een Brusselse rechter nog dat de Belgische overheid alles in het werk moet stellen om een Belgische Syrië-strijdster en haar twee kinderen naar België te repatriëren. De vrouw zit sinds februari 2018 met haar twee kinderen vast in het kamp Al-Roj en wil naar België terugkeren. België krijgt nu 75 dagen om dat voor elkaar te krijgen. Minister van Justitie Koen Geens gaf vorige donderdag al aan dat de regering wellicht in beroep zal gaan, maar dat beroep houdt niet tegen dat de staat het vonnis in tussentijd wel moet uitvoeren.

België toonde zich tot nu toe voorstander van een berechting in Irak. België en andere Europese landen onderhandelden daarover met de Iraakse autoriteiten. Op 14 november ontmoeten de internationale coalitie tegen IS en Irak elkaar daarover in Washington.