Het smerigste stukje van Vlaanderen: zo vervuild dat je er zelfs niet kan ademen

Antwerpen -

50 miljoen liter petrochemische smurrie, dat is het trieste resultaat van ­decennialange vervuiling in Fort Filips, een ruïne in een bocht van de Schelde. Na jaren plannen zijn de saneringswerken ­eindelijk begonnen. Maar alle rotzooi wegkrijgen is onmogelijk. Het hele fort verdwijnt in een sarcofaag waar niets in of uit kan.