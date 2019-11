Het natuurfenomeen dat je enkel kan zien als alles meezit

Een koppel trof dit uitzonderlijk natuurfenomeen aan in Finland Foto: Risto Matilla

Op het Finse eiland Hailuoto heeft een koppel tijdens een wandeling langs het strand duizenden ‘ijseieren’ ontdekt. Het zeldzame natuurfenomeen komt alleen voor als echt alles meezit.

De temperatuur van lucht en water moeten net rond het vriespunt liggen, waardoor ijsballetjes worden gevormd. Maar ook zachte golven zijn nodig, zodat de balletjes over het strand rollen, en weer gaan bevriezen tot ze de vorm krijgen van een groot ei. Volgens het koppel was het grootste ei ongeveer even groot als een voetbal.